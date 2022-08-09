В Кировском районе работник сельхозпредприятия похитил 145 кг удобрений
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В Кировском районе участковые инспектора в рамках рейда по агропромышленному комплексу заглянули на подворье к 44-летнему механизатору местного сельхозпредприятия.
Как сообщили в УВД облисполкома, в ходе осмотра сарая правоохранители обнаружили 145 кг калийных удобрений.
-Выяснилось, что удобрения работник похитил с предприятия, на котором и работал. Удобрения изъяты и возвращены в хозяйство. По выявленному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о правовой ответственности, - отметили в ведомстве.
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