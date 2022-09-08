В Кировском районе пресечена попытка вывоза крупного рогатого скота в Россию.

Как сообщили в УВД облисполкома, при проведении рейдовых мероприятий правоохранители остановили грузовик с 50-летним россиянином за рулем.

- При осмотре в полуприцепе обнаружено 30 бычков стоимостью около 65 тысяч рублей. Какие-либо документы на груз отсутствовали. Установлено, что животные были закуплены у граждан в Копыльском районе для дальнейшей перепродажи. Автомобиль с грузом задержан, - рассказали в УВД облисполкома.

Проводится проверка, по результатам которой действиям перевозчика будет дана правовая оценка.