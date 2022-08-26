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Происшествия

В Кировском районе на проезжую часть высыпалось более 4 тонн зерна

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В Кировском районе на проезжую часть высыпалось более 4 тонн зерна

24 августа вблизи Кировска зафиксирован факт потери зерна при его перевозке. Ночью у автомобиля МАЗ, который двигался по автодороге Кировск – Жиличи, приоткрылся кузов, из-за чего зерно стало высыпаться на проезжую часть. На дороге оказалось более 4 тонн зерна, которое рассыпалось примерно на 2 – 2,5 километра.43-летний водитель грузовика получил от инспекторов ГАИ предупреждение о недопущении таких фактов. В случае повторения подобного нарушения ему грозит штраф до 4 базовых величин.

К 10 часом утра работники сельхозпредприятия закончили работы по уборке зерна с проезжей части.

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