В Кировском районе горел дачный дом

Вечером 6 декабря произошел пожар в агрогородке Добосна Кировского района, рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

- Спасателей вызвала хозяйка – пылала кровля, - отметила Ольга Нехороших.-Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме.

Жилье использовалось под дачу. Специалисты предполагают, что пожар мог начаться из-за перекала печи.