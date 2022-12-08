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Происшествия

В Кировском районе горел дачный дом

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В Кировском районе горел дачный дом

Вечером 6 декабря произошел пожар в агрогородке Добосна Кировского района, рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

- Спасателей вызвала хозяйка – пылала кровля, - отметила Ольга Нехороших.-Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме.

Жилье использовалось под дачу. Специалисты предполагают, что пожар мог начаться из-за перекала печи.

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