В Кировском районе горел дачный дом
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Вечером 6 декабря произошел пожар в агрогородке Добосна Кировского района, рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.
- Спасателей вызвала хозяйка – пылала кровля, - отметила Ольга Нехороших.-Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме.
Жилье использовалось под дачу. Специалисты предполагают, что пожар мог начаться из-за перекала печи.
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