В Кировске прошла спартакиада для граждан пожилого возраста

Спартакиада «Планета спорта» среди граждан пожилого возраста, посещающих отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста ЦСОН, прошла в Кировске в рамках реализации Национальной стратегии «Активное долголетие-2030», сообщает районная газета «Кіравец».

Местом проведения стал тренажерный зал «Геркулес», где для участия в спортивном празднике собрались не только представители данного региона, но и гости из Кличевского и Быховского районов.

Начало соревнованию положило представление команд: были здесь и яркие речевки, и песни под гармонь, и активные танцы. Затем участники спартакиады соревновались в дартсе, конкурсе на ловкость «Ловись рыбка», демонстрировали свое мастерство в набивании теннисного мяча, соперничали в эстафете пожарных-спасателей и другое. Было очевидно, что веселая разминка, спортивные состязания с разнообразными заданиями, дух соревнования способствовали прекрасному настроению пожилых граждан.

Каждая из команд была в чем-то сильнее, быстрее и смекалистее, и жюри было непросто определить лучшего. В итоге места распределились следующим образом: 1 место досталось команде Быховского ЦСОН, 2-е место завоевали кировчане, 3-е – команда из Кличева.