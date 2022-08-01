В Кировске прошла летняя спартакиада депутатского корпуса Могилёвской области.

Участие в мероприятии приняли команды со всех районов области. В программе спартакиады — соревнования по лёгкой атлетике, настольному теннису, шашкам, спортивная эстафета, а также личное первенство по подтягиваниям и прыжкам на скакалке. Кроме того, участники провели товарищеский матч по волейболу и примут участие в конкурсе "меткий футболист".

Кроме спортивной составляющей, в программе был заявлен конкурс художественной самодеятельности.

От имени депутатского корпуса Могилёвской области поприветствовал участников соревнования председатель постоянной комиссии по аграрным вопросам, проблемам Чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию Могилевского областного Совета депутатов Василий Мазурик:

- Увлечение спортом и приверженность здоровому образу жизни - важнейшая составляющая часть жизни жителей приднепровского края. Приятно отметить, что наша спартакиада расширяет свою географическую представленность.

Именно вы, уважаемые участники спартакиады, даёте пример для того, чтобы подростки и молодёжь активнее шли в спортивные залы.

От имени депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь поблагодарил организаторов соревнований Владимир Гацко, также Владимир Владимирович отметил:

- Замечательно, что есть такое мероприятие, которое даёт возможность реализовать не только спортивный, но и творческий потенциал, а самое главное - спартакиада даёт возможность сформировать дружную команду, которая в дальнейшем реализует свои победы не только на спортивных площадка, но и на своих рабочих местах, в работе с населением, на благо нашей области и нашей любимой Республики Беларусь.