В канун праздника Крещения Господня епископ Серафим совершил торжественное вечернее богослужение в Никольском кафедральном соборе

18 января, накануне Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил праздничное вечернее богослужение в Никольском кафедральном соборе города Бобруйска.

Его Преосвященству сослужили: настоятель Никольского кафедрального собора иерей Сергий Гусар, иерей Алексий Болотов, иеромонах Димитрий (Мамонов), иеродиакон Павел (Журавский) и диакон Аркадий Андреев.

Богослужебные песнопения исполнил хор Никольского кафедрального собора.

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