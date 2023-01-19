В канун праздника Крещения Господня епископ Серафим совершил торжественное вечернее богослужение в Никольском кафедральном соборе
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18 января, накануне Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил праздничное вечернее богослужение в Никольском кафедральном соборе города Бобруйска.
Его Преосвященству сослужили: настоятель Никольского кафедрального собора иерей Сергий Гусар, иерей Алексий Болотов, иеромонах Димитрий (Мамонов), иеродиакон Павел (Журавский) и диакон Аркадий Андреев.
Богослужебные песнопения исполнил хор Никольского кафедрального собора.
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