В Канаде из-за снегопадов 1,2 млн потребителей остались без света

Мощные снегопады и ледяные дожди обрушились на восточные регионы Канады, около 1,2 млн домохозяйств остались без света, сообщает ТАСС.

Наибольший урон нанесен провинции Квебек, где без электричества остались 670 тыс. потребителей. В Онтарио из-за обрыва линий электропередачи света лишились 450 тыс. домохозяйств, в Нью-Брансуике - 70 тыс. потребителей.

В настоящее время идут ремонтные работы, во многих районах подача электричества уже восстановлена.

Снегопады в Канаде начались еще в минувшую пятницу. Скорость ветра превышала 28 м/с. Непогода привела к отмене сотен авиарейсов. Данные о возможных пострадавших пока не поступали.