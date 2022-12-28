В Канаде из-за снегопадов 1,2 млн потребителей остались без света
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Мощные снегопады и ледяные дожди обрушились на восточные регионы Канады, около 1,2 млн домохозяйств остались без света, сообщает ТАСС.
Наибольший урон нанесен провинции Квебек, где без электричества остались 670 тыс. потребителей. В Онтарио из-за обрыва линий электропередачи света лишились 450 тыс. домохозяйств, в Нью-Брансуике - 70 тыс. потребителей.
В настоящее время идут ремонтные работы, во многих районах подача электричества уже восстановлена.
Снегопады в Канаде начались еще в минувшую пятницу. Скорость ветра превышала 28 м/с. Непогода привела к отмене сотен авиарейсов. Данные о возможных пострадавших пока не поступали.
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