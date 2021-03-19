В Каменской вспомогательной школе-интернате ведется активная подготовка к «Особому модному показу «Цветные сны»

Организаторы проекта: Республиканский волонтерский центр, благотворительный фонд им. Преподобной Евфросинии Полоцкой, волонтерский клуб Белорусского государственного университета культуры и искусств «Слон».

– Эта инициатива реализуется четвертый год с целью привлечения внимания общественности к проблемам детей-сирот с особенностями психофизического развития и их вовлечения в культурную жизнь нашей страны, необходимости создания индивидуальной одежды с учетом особенностей развития детей. Идея проекта пришла после очередного посещения интернатов. У нас родилась мысль – почему бы не подарить этим детям возможность выйти на подиум, как выходят звезды? Тем более сочувствующих и сопереживающих людей среди дизайнеров и модельеров очень много. Первый показ состоялся в 2018 году – дети тогда вышли на сцену в сопровождении артистов белорусской эстрады. В прошлом году из-за пандемии реализовать очередной показ мод не удалось. А в этом наш проект приобрел статус республиканского. Нам шлют много заявок на участие специализированные учреждения. И сегодня мы приехали в Каменскую школу-интернат, чтобы снять индивидуальные мерки с воспитанников и выбрать эскизы моделей одежды, которую будут шить юные дизайнеры из Витебска – участники детского театра моды «Костюмер», – отметила куратор волонтерского клуба «Слон» БГУКИ и соорганизатор «Особого модного показа» «Цветные сны» Анжелика Байко.

Демонстрация коллекций дизайнерской одежды «Дети – детям» в рамках республиканского благотворительного проекта «Особенный модный показ «Цветные сны» состоится 29 мая в Минском государственном Дворце детей и молодежи. В роли моделей на подиум выйдут более 250 детей-инвалидов и сирот. Организаторы проекта приглашают к сотрудничеству дизайнеров, модельеров, руководителей предприятий, кружков и всех неравнодушных людей, которые хотят поучаствовать в создании коллекций одежды для особенных ребят и помочь им выйти на подиум.

Контактные телефоны: 8(025) 603-70-89, 8(029) 677-68-01.