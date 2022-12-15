В Каменке горел дом
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14 декабря в 8.43 по телефону «112» поступило сообщение о пожаре частного дома в деревне Каменка Бобруйского района.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение кровли дома, создалось плотное задымление. Хозяева находились на улице. В ходе разведки установлено, что в доме никого больше не оказалось.
Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате пламенем повреждена кровля, уничтожено некоторое имущество в комнате, есть прогар в перекрытии, закопчены стены, потолок и имущество внутри дома. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает: в отопительный период будьте кране осторожны при эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов.
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