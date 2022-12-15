В Каменке горел дом

14 декабря в 8.43 по телефону «112» поступило сообщение о пожаре частного дома в деревне Каменка Бобруйского района.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение кровли дома, создалось плотное задымление. Хозяева находились на улице. В ходе разведки установлено, что в доме никого больше не оказалось.

Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате пламенем повреждена кровля, уничтожено некоторое имущество в комнате, есть прогар в перекрытии, закопчены стены, потолок и имущество внутри дома. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: в отопительный период будьте кране осторожны при эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов.