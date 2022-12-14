В каком виде получать зарплату

В редакцию обратились с вопросом касательно выплаты заработной платы: «Можно ли сегодня отказаться от услуг банка и получать зарплату наличными? Или могу я по своему желанию выбрать банк и указать счет, на который будут перечисляться мои заработки?»

При ответе на этот вопрос руководствуемся Трудовым кодексом, статьей 75, согласно которой выплата заработной платы производится, как правило, по месту выполнения работы. И только по желанию работника зарплата полностью или частично перечисляется на счет в банке. Кроме того, договор с банком об открытии и обслуживании счета не может быть заключен без подписи и, соответственно, желания работника.

Следовательно, если вы не согласны открывать банковский счет для зачисления зарплаты, то деньги вам должны выплачивать по месту работы. Но если в трудовом договоре (контракте) стороны определили способ выплаты заработной платы путем ее перечисления на счет в определенном банке, изменить это условие можно только по соглашению сторон.