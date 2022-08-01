В каком случае необходимо платить налоги после продажи грибов и ягод?

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский прокомментировал в эфире телеканала "Беларусь 1" вопросы налогообложения физлиц, собирающих ягоды и грибы.

Согласно новой редакции Налогового кодекса, как и прежде, не облагаются налогом доходы физических лиц от продажи растениеводческой и животноводческой продукции со своего участка, грибов, ягод, лекарственных растений, орехов. Но есть и новая норма, в соответствии с которой некоторым налог все же придется заплатить.

Это касается случаев налоговой проверки. "То есть налоговый орган спрашивает: где вы получили средства для покупки транспорта, недвижимости? А плательщик заявляет, что он их заработал от продажи грибов и ягод", - пояснил Андрей Ковалевский. Но при этом должны быть соблюдены несколько условий: доходы в год более 200 базовых величин (1 БВ - Br32) и использовались для покупки имущества. Налог уплачивается лишь с суммы, превышающей 200 БВ, и по ставке налога 10%.

"Если физлица просто собирают ягоды и грибы и продают, обращаться в налоговый орган не нужно, даже если годовая сумма дохода более 200 базовых величин", - подчеркнул представитель МНС.