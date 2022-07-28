В какие вузы наберут студентов дополнительно

С 5 августа стартует дополнительный набор на мес­та, оставшиеся вакантными после основного зачисления. Так, в БГУ это специальности «теология», «белорусская филология» и «славянская (белорусская) филология»; БГУИР – «профессиональное обучение»; БарГУ – «иностранные языки (немецкий язык, английский язык)»; МГПУ имени И. П. Шамякина – «математика и информатика», «биология и химия»; ВГТУ – «производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий», «метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность)»; ГГТУ – «гидропневмосистемы мобильных и технологических машин», «проектирование и производство сельскохозяйственной техники», «металлургическое производство и материалообработка»; в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий – «машины и аппараты пищевых производств», «технология молока и молочных продуктов», «технология мукомольного, крупяного, комбикормового производства», «технология волокнистых и пленочных материалов и изделий», «низкотемпературная техника», «природоохранная деятельность (экологический мониторинг)», «технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов», «технология пищевых продуктов длительного хранения», «технология продуктов детского и функцио­нального питания»; ГрГМУ – «сестринское дело»; БГТУ – «технология электрохимических производств», «промышленная водоподготовка и водоочистка» и «принттехнологии»; ПГУ – «водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов», «технология машиностроения» и «промышленное и гражданское строительство».