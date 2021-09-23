В какие дни в Бобруйске будут проходить сельскохозяйственные ярмарки

ярмарка «Золотая осень» будет проходить в сентябре – ноябре 2021 года

с режимом работы с 09.00 до 15.00.

25 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября и 6, 7 ноября 2021 года по улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома 41).

Также ярмарки выходного дня будут проходить на открытых площадках рынков города Бобруйска улица Дзержинского, 4 (площадка рынка «СадоводСтройМаркет»), улица Минской, 123/1-4 (площадка рынка «АвтоСтройПрестиж»), улица Карма Маркса, 49 (площадка «Бобруйского рынка»).

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