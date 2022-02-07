В кафедральном соборе бобруйской епархии состоялась архиерейская литургия

6 февраля, в день памяти собора новомучеников, исповедников русских и блаженной Ксении Петербургской, епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска. Его Преосвященству сослужили настоятель собора иерей Сергий Гусар и диакон Аркадий Андреев. За богослужением вознесли сугубые прошения обо всех невинно и безвестно пострадавших в годы гонений.

После отпуста епископ Серафим поздравил всех молящихся с воскресным днем.

– Сегодня также день памяти святых, замученных, убитых в годы гонений ХХ века, – сказал архипастырь. – Они, можно сказать, наши современники, которые явили пример настоящей, твердой и горячей веры в Господа Иисуса Христа.

Для нашего собора недавно была написана икона святителя Луки Войно-Ясенецкого. Посмотрите на этот образ и подумайте: выдающийся врач, пробыл в тюрьмах и лагерях многие годы, в то время как он мог нормально заниматься своей работой? В конце жизни он был признан и закончил свою жизнь архиепископом Симферопольским.

Его Преосвященство подчеркнул значение сегодняшнего евангельского чтения о Закхее. Этот отрывок Евангелия от Луки предвещает скорое наступление Великого поста. Следующая воскресная служба уже будет посвящена Неделе мытаря и фарисея – первой подготовительной седмице перед Четыредесятницей, когда на богослужениях зазвучат некоторые великопостные песнопения.

– Известная история о сборщике налогов Закхее, у которого была не очень хорошая репутация, – продолжил проповедь епископ Серафим. – Закхей очень хотел увидеть Господа Иисуса Христа. Он даже пригласил Его к себе домой, был очень воодушевлен Его учением. Господь сказал Закхею замечательные слова о том, что Он пришел взыскать и спасти погибших, грешников. (Как было сказано в Евангелии от Марка: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию.)

Сын Божий, Сын Человеческий, как Он Сам Себя называл, пришел, чтобы спасти погибающего грешника. Чтобы человека преобразить, изменить, очистить. Вот это всех нас должно вдохновлять. Господь никогда нас не отталкивает, Он всегда ждет нашего исправления и спасения. Именно для того Он и пришел: чтобы найти нас, взять нас за руки и вывести к Свету.

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