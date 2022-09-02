В Ивановке горел сарай
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1 сентября в 20.26 спасателям Бобруйщины поступило сообщение о пожаре сарая в деревне Ивановка Бобруйского района.
Происходило открытое горение сарая, кровля обрушилась, создалось плотное задымление. Хозяйка находилась на улице, с ее слов в сарае никого не было.
Спасатели ликвидировали горение. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие сарая. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
МЧС напоминает: в случае пожара звоните по 101 или 112.
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