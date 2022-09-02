В Ивановке горел сарай

1 сентября в 20.26 спасателям Бобруйщины поступило сообщение о пожаре сарая в деревне Ивановка Бобруйского района.

Происходило открытое горение сарая, кровля обрушилась, создалось плотное задымление. Хозяйка находилась на улице, с ее слов в сарае никого не было.

Спасатели ликвидировали горение. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие сарая. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

МЧС напоминает: в случае пожара звоните по 101 или 112.