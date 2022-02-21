В итальянском Виареджо начался карнавал после перерыва из-за пандемии COVID-19
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В итальянском Виареджо начался карнавал. Из-за коронавируса его не проводили на протяжении последних двух лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету La Repubblica.
Сначала прошел парад платформ – это огромные фигуры из папье-машеразных знаменитостей и политических деятелей, которых делают в больших ангарах и размещают на специальные платформы.
На одной из платформ ехала огромная фигура, посвященная американскому президенту Джо Байдену. Президент в одежде ковбоя сидел верхом на быке, разукрашенном в цвета флага США.
Однако из-за распространения COVID-19 на мероприятие смогли прийти меньшее число зрителей – около 40 тысяч. При этом посетители имели при себе COVID-сертификат на основании справки о вакцинации или выздоровлении.
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