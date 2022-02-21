В итальянском Виареджо начался карнавал после перерыва из-за пандемии COVID-19

В итальянском Виареджо начался карнавал. Из-за коронавируса его не проводили на протяжении последних двух лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету La Repubblica.

Сначала прошел парад платформ – это огромные фигуры из папье-машеразных знаменитостей и политических деятелей, которых делают в больших ангарах и размещают на специальные платформы.

На одной из платформ ехала огромная фигура, посвященная американскому президенту Джо Байдену. Президент в одежде ковбоя сидел верхом на быке, разукрашенном в цвета флага США.

Однако из-за распространения COVID-19 на мероприятие смогли прийти меньшее число зрителей – около 40 тысяч. При этом посетители имели при себе COVID-сертификат на основании справки о вакцинации или выздоровлении.