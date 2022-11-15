В Италии на аукционе продали самый большой трюфель за рекордные 184 тыс. евро

На итальянском благотворительном аукционе в Пьемонте был продан самый большой белый трюфель за рекордные 184 тыс. евро, сообщает "МИР24" со ссылкой на издание Il Messaggero.

Как пишет Il Messaggero, владельцем деликатеса стал бизнесмен из Гонконга. Он приобрел трюфель весом 700 г, к которому добавили второй экземпляр в 250 г. Таким образом общий вес достиг почти килограмма, а цена за грамм составила 194 евро.

Отмечается, что благотворительный аукцион собрал рекордные 604 тыс. евро.

Известно, что белые трюфели растут только в лесу в нескольких регионах Италии и Центральной Европы. Они источают определенный аромат, поэтому для их поиска используют специально обученных собак.