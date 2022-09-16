Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Италии из-за ливней погибли шесть человек

14 0

В Италии из-за ливней погибли шесть человек

Как минимум шесть человек погибли, трое числятся пропавшими без вести из-за сильных дождей, обрушившихся на итальянскую область Марке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету La Repubblica.

По информации местных спасательных служб, за два часа в области выпало около 420 мм осадков, что составляет половину того, что выпадает за год в этом регионе.

Издание сообщило об оползнях и перекрытии дорог. В некоторых городах полностью затоплены улицы, потоки воды уносят машины. Также наблюдаются перебои с электроэнергией и телефонной связью. Мэр небольшого города Барбара распорядился закрыть все школы.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »