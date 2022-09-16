В Италии из-за ливней погибли шесть человек
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Как минимум шесть человек погибли, трое числятся пропавшими без вести из-за сильных дождей, обрушившихся на итальянскую область Марке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету La Repubblica.
По информации местных спасательных служб, за два часа в области выпало около 420 мм осадков, что составляет половину того, что выпадает за год в этом регионе.
Издание сообщило об оползнях и перекрытии дорог. В некоторых городах полностью затоплены улицы, потоки воды уносят машины. Также наблюдаются перебои с электроэнергией и телефонной связью. Мэр небольшого города Барбара распорядился закрыть все школы.
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