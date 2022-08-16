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Происшествия

В Испании из-за масштабного лесного пожара были эвакуированы восемь населенных пунктов

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В Испании из-за масштабного лесного пожара были эвакуированы восемь населенных пунктов

Более 1,5 тыс. человек из восьми населенных пунктов пришлось эвакуировать в Испании из-за крупного лесного пожара, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Assосiated Press.

По информации издания, огонь распространился на территории около 50 км в провинции Сарагоса. Наиболее опасная ситуация с пожаром возникла в городе Аньон-де-Монкайо. Здесь к тушению возгораний было привлечено 300 пожарных.

Всего с начала года Испания столкнулась с 43 лесными пожарами.

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