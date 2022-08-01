В Испании из-за аномальной жары за июль умерло 2064 человек
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А в Испании подсчитывают человеческие потери из-за аномальной жары. Ее пик пришелся на июль. Всего за прошлый месяц жара стала причиной гибели более двух тысяч человек – это данные Института здоровья.
В прошлом году за такой же период смертей от высоких температур было примерно в четыре раза меньше. В основном от удушающего зноя страдают пожилые люди – две трети от общего числа. При этом жара унесла жизни десяти детей в возрасте до 14 лет. Напомним, в июле столбики термометров в Испании по несколько дней подряд держались на уровне около 40ºС.
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