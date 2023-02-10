В инспекции МНС рассказали, нужно ли платить налог с переводов из-за границы от родственников

Анна Алексеевна из Верхнедвинского района, сын которой живет за границей и присылает ей оттуда деньги, интересуется: нужно ли ей с них платить налог? На вопрос отвечает начальник управления информирования плательщиков инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Елена Хадинская.

– Любые доходы, полученные от близких родственников, налогом не облагаются, а сын, как известно, относится к их числу. Декларацию подавать тоже не нужно. В случае, если вас вызовет налоговая, нужно документально подтвердить, что это ваш сын. Например, с помощью свидетельства о рождении.

Разберем другой пример: деньги присылает, допустим, племянник. В Налоговом кодексе есть освобождение на подарки от неблизких родственников. Их объем за 2022 год не должен превышать 8078 рублей. Если человек получил подарки от неблизких родственников в размере этой суммы (или меньше), налог платить не надо, соответственно, декларация по подоходному налогу не подается.

Если же за 2022 год племянник прислал вам, например, 9 тысяч рублей, то до 31 марта необходимо подать декларацию о доходах от неблизкого родственника. В документ вносят только сумму, превышающую 8078 рублей. С нее рассчитают 13 процентов подоходного налога.

А Ирина из Добруша волнуется, что делать с купленным платьем, которое разонравилось. «Ни разу его не носила, а срок возврата в магазин уже истек. Можно ли его продать в интернете, не платя налог?», – уточняет у эксперта женщина.

– Если приобретенное платье (или иная вещь) не подошло, но с момента покупки прошло 14 дней, такой товар считается имуществом физлица. Данная продажа не рассматривается как предпринимательская деятельность, налогом не облагается, – объясняет специалист.