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В Индии задержали россиян, которые проникли на территорию небоскреба, чтобы снимать ролики для YouTube

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В Индии задержали россиян, которые проникли на территорию небоскреба, чтобы снимать ролики для YouTube

Двое граждан России были задержаны в Мумбаи за проникновение на территорию небоскреба, сообщает «ТАСС».

По данным Генерального консульства Российской Федерации в Мумбаи, в индийском мегаполисе местная полиция арестовала двоих россиян. Они незаконно проникли на территорию высотного жилого комплекса, где собирались снимать видеконтент для YouTube.

«Генконсульство РФ в Мумбаи внимательно следит за этой ситуацией и делает все возможное, чтобы защитить права россиян в рамках своих полномочий», – сообщили в ведомстве.

По информации полиции, 33-летний Роман Прошин и 25-летний Максим Щербаков незаконно проникли в небоскреб и поднялись на 58-й этаж здания.

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