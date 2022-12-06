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В Индии появился банкомат по продаже золота

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В Индии появился банкомат по продаже золота

В Индии появился банкомат по продаже золота, пишет газета The Economic Times.

Аппарат позволяет любому желающему купить золотые монеты, используя деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт. Банкомат вмещает 5 кг 24-каратного золота. Для покупки доступно восемь видов монет: от 0,5 г до 100 г.

Важная особенность банкомата состоит в том, что цена на золото на его экране обновляется в режиме реального времени в соответствии с изменениями котировок на этот драгметалл на Лондонской бирже.

Аппарат был выпущен частной индийской компанией Goldsikka Pvt Ltd. Он имеет надежную систему защиты от взломов. Оборудован встроенной видеокамерой и звуковой сигнализацией. Устройство установлено в индийском городе Хайдарабаде. В первый день работы "золотой" банкомат обслужил 20 клиентов.

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