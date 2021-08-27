В Ильинском храме прошла благотворительная акция «Поможем собрать детей в школу»

В торговом центре «Техас» прошла ежегодная благотворительная акция «Поможем собрать детей в школу».

В акции принимали участие все желающие оказать посильную помощь нуждающимся детям и семьям, передав необходимое для школьного обучения: ручки, карандаши, краски, клей ПВА, альбомы для рисования, цветная бумага, циркули, фломастеры, тетради школьные.

Собранные в результате проведения акции школьные принадлежности, будут распределены и переданы в социальный приют д. Михалево, Каменский дом интернат, социальный приют г. Бобруйска и нуждающимся в помощи малоимущим семьям.

Организаторами акции выступи социальный отдел Бобруйской епархии при помощи сестричества в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» при храме святого пророка Божия Илии.