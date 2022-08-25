В июле ряды организаций и предприятий нашего города пополнились молодыми специалистами

Выпускники вузов и ссузов пришли на свои первые рабочие места и на практике применяют полученные знания. Мы узнали, как приняли ребят в коллективах и как они справляются со своими обязанностями.

К примеру, в ОАО «Беларусьрезинотехника» пришли сразу семь молодых специалистов. Все довольны, что попали именно сюда – на предприятие с богатой историей. К слову, за 2021 год здесь добились хороших финансовых результатов. Объем производства резинотехнической продукции вырос с 16382 тысяч рублей в 2020 году до 23103 тысяч рублей в 2021 году. Предприятие не стоит на месте, постоянно разрабатывая новые виды продукции. На период 2022-2026 предусмотрены мероприятия по расширению ассортимента изделий за счет совершенствования технологии и рецептур приготовления.