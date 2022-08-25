В июле ряды организаций и предприятий нашего города пополнились молодыми специалистами
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Выпускники вузов и ссузов пришли на свои первые рабочие места и на практике применяют полученные знания. Мы узнали, как приняли ребят в коллективах и как они справляются со своими обязанностями.
К примеру, в ОАО «Беларусьрезинотехника» пришли сразу семь молодых специалистов. Все довольны, что попали именно сюда – на предприятие с богатой историей. К слову, за 2021 год здесь добились хороших финансовых результатов. Объем производства резинотехнической продукции вырос с 16382 тысяч рублей в 2020 году до 23103 тысяч рублей в 2021 году. Предприятие не стоит на месте, постоянно разрабатывая новые виды продукции. На период 2022-2026 предусмотрены мероприятия по расширению ассортимента изделий за счет совершенствования технологии и рецептур приготовления.
А вот в Бобруйскую центральную больницу этим летом прибыли 10 молодых специалистов – 4 врача и 6 средних медицинских работников, среди которых 19-летняя Ангелина Артемчик, обаятельная и улыбчивая медсестра хирургического отделения. Она трудится на первом посту и занимается подготовкой пациентов к плановым операциям, а также ведет после них. Девушка окончила Бобруйский государственный медицинский колледж. По ее признанию, любимыми предметами во время учебы были хирургия и терапия.
– Я хотела остаться в родном городе, чтобы приносить пользу здесь. У меня спросили, куда хочу распределиться, и я выбрала это отделение. Могла приступить к своим обязанностям с августа, но мне не терпелось влиться в работу. В первые сутки моего дежурства случились сразу три кровотечения, ситуации были экстренные, нужно было реагировать быстро. Но я не испугалась, со всем справилась. Спасибо коллегам, которые меня очень хорошо приняли, во всем поддерживают и помогают, – делится медсестра.
– Я окончил Витебский государственный технологический университет по специальности «Инженер-технолог» и по распределению попал в Бобруйск. Моя работа тесно связана с измерительным оборудованием. Приняли очень хорошо. Старшие коллеги учат чему-то, подсказывают, соответственно, повышается запас знаний. В первый же день решился вопрос с общежитием. Меня все устраивает. Хочу повышать квалификацию и набираться профессионального опыта, – говорит Никита Воробьев, молодой специалист.
А вот его коллега Виктория Ашуркова окончила Могилевский государственный профессиональный лицей №7. Работает лаборантом химического анализа 3-го разряда. За неполный месяц на предприятии уже успела принять участие в соревнованиях по волейболу и проявить себя как грамотный, исполнительный и ответственный сотрудник.
– Я знала об этом предприятии и хотела попасть именно сюда. Когда в лицей пришли две заявки в Бобруйск, я без раздумий выбрала этот город. Коллектив очень хороший. В дальнейших планах – получить заочно высшее образование, – рассказывает девушка.
Отметим, что в 2022 году в Бобруйском государственном медицинском колледже получили распределение 106 выпускников, обучавшихся за счет бюджета, в том числе по специальностям «Лечебное дело» – 50 человек (фельдшеры, помощники врача, акушеры), «сестринское дело» – 56 молодых специалистов. Более половины из них (57) обучались на условиях целевой подготовки, по договорам с организациями здравоохранения. Процент трудоустроенных выпускников бюджетной формы обучения за последние годы не менялся и составляет 100%.
– Лица, обучавшиеся за счет собственных средств, тоже могут принимать участие в распределении. В текущем году направление на работу получили 18 таких выпускников. При приеме на работу они имеют те же гарантии и компенсации молодым специалистам, что и бюджетники. Что касается географии распределения, надо отметить, что, конечно, в первую очередь мы обеспечиваем потребность в медицинских кадрах Бобруйска и Могилевской области (порядка 74%). Остальные 26% наших выпускников трудятся в других регионах нашей страны, – отметил Дмитрий Егоров, заведующий отделением подготовки кадров Бобруйского государственного медицинского колледжа.
Людмила Любимцева.
Фото Виктора Чабана.