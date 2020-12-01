В Иерусалиме ребенок нашел 3000-летнюю бусину

Девятилетний Биньямин Милт обнаружил древнее золотое украшение во время раскопок на Храмовой горе. Об этом 29 ноября сообщила газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что Биньямин Милт обнаружил прекрасно сохранившийся маленький цилиндр в форме цветка из четырех крошечных золотых шариков в рамках проекта "Просеивание на Храмовой горе".

Находка настолько хорошо сохранилась, что когда ее показали археологу, он посчитал бусину современным изделием. Но позже, во время сортировки артефактов, ученый понял, что она поразительно похожа на несколько подобных предметов, которые были найдены при раскопках погребальных систем периода Первого Храма в Катеф Хином.

И хотя эти бусины были сделаны из серебра, они были идентичны золотым бусинам как по форме, так и по методу изготовления (так называемая грануляция).

Подобные бусины были найдены в нескольких других местах по всему Израилю и датированы разными периодами. Большинство их них отнесли к железному веку (12−6 века до нашей эры).

Золотые украшения редко встречаются среди археологических объектов периода Первого Храма, поскольку золото в то время обычно содержало значительный процент серебра.

На данном этапе еще не ясно, какой цели служила бусина, хотя первоначальные выводы говорят о том, что она могла быть частью украшения, которое носил важный персонаж, посетивший Храм, или священник.