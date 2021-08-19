В храмах Бобруйска прошли торжественные богослужения и освящение плодов
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Напомним, православные верующие отмечают сегодня один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников – Преображение Господне. В народе его также называют Яблочным Спасом.
– Этот праздник показывает нам, что мы должны духовно преобразиться, быть чистыми, добрыми, порядочными людьми, сильными в вере. С этим днем связана традиция освящения плодов. Мы несем Богу земные плоды для освящения и благодарим его за прекрасный урожай, – отметил иерей Сергий Гусар, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора.
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