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В храмах Бобруйска прошли торжественные богослужения и освящение плодов

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В храмах Бобруйска прошли торжественные богослужения и освящение плодов

Напомним, православные верующие отмечают сегодня один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников – Преображение Господне. В народе его также называют Яблочным Спасом.

– Этот праздник показывает нам, что мы должны духовно преобразиться, быть чистыми, добрыми, порядочными людьми, сильными в вере. С этим днем связана традиция освящения плодов. Мы несем Богу земные плоды для освящения и благодарим его за прекрасный урожай, – отметил иерей Сергий Гусар, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора.

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