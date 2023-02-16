Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

В хозяйствах Бобруйского района активно готовятся к весенним полевым работам

3 0

В хозяйствах Бобруйского района активно готовятся к весенним полевым работам

Как сообщили в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома, в стадии завершения подготовка семенного материала хлебов и зернобобовых. В ряде сельхозорганизаций (СПК «Гигант«, филиал « Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик-Агросервис», ЗАО «Птицефабрика» Вишневка»)  эта работа завершена. Подготовленные семена доставляются в Бобруйскую районную госинспекцию по семеноводству, карантину и защите растений, где проводятся испытания семенного материала на посевные качества. Также в хозяйствах активно ведется подготовка к посевным семенам многолетней травы.

Полным ходом идет и вывозка на поля органических удобрений. По последним данным райсельхозпрода, вывезено свыше 168 тысяч тонн (более 62% от потребности). Наиболее активно эта работа ведется в ОАО «Совхоз Киселевичи» и филиале «Пищевик-Агро». Продолжается также накопление минеральных удобрений под сев.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿