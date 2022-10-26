В хозяйствах Беларуси сахарную свеклу убрали на более чем 70% площадей

В хозяйствах Беларуси сахарную свеклу убрали на 71,4% площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны на 2,290 млн га, что составляет 93,8% от плана. В Брестской области убрано 97,3% площадей (388,6 тыс. га), Витебской - 99,3% (355,5 тыс. га), Гомельской - 92,9% (372,3 тыс. га), Гродненской - 94,4% (335 тыс. га), Минской - 91,1% (490,6 тыс. га), Могилевской - 89,4% (348,6 тыс. га). Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,867 млн т зерна.

Кукурузу на зерно убрали с 122 тыс. га (44,8%), намолотили 854,1 тыс. т при средней урожайности 70 ц/га. Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 867,7 тыс. га, или 90,5% от запланированной площади.

Картофель убрали с 25 тыс. га площадей, или 96,1%. Другие овощи убраны с 4,79 тыс. га площадей - это 71,2% от плана.