В Гвинее выявили 150 контактов у мужчины, умершего от лихорадки Марбурга
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Фотографии: infozavr.com
Выявлено 150 контактов мужчины, скончавшегося в начале августа в Гвинее от геморрагической лихорадки Марбурга, заявил на брифинге в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Было выявлено порядка 150 контактов, включая трех членов семьи и одного медицинского работника, который был определен как контакт с высоким риском заражения", - сказал он.
По данным ВОЗ, заболевший в Гвинее мужчина почувствовал себя плохо 25 июля, 1 августа пришел в местную больницу с симптомами, похожими на геморрагическую лихорадку Мабурга. Мужчина получил антибиотики и был отправлен домой, где скончался на следующий день.
Это первый случай геморрагической лихорадки Марбурга, выявленный в Гвинее.
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