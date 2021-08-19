В Гвинее выявили 150 контактов у мужчины, умершего от лихорадки Марбурга

Выявлено 150 контактов мужчины, скончавшегося в начале августа в Гвинее от геморрагической лихорадки Марбурга, заявил на брифинге в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Было выявлено порядка 150 контактов, включая трех членов семьи и одного медицинского работника, который был определен как контакт с высоким риском заражения", - сказал он.