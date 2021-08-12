В Гвинее зафиксировали первый случай смерти от неизлечимой лихорадки Марбург

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Власти Гвинеи подтвердили в понедельник первый случай геморрагической лихорадки Марбурга в стране, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, соседние государства предупреждены, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.
Ранее власти Гвинеи заявили о выявлении случая подозрения на крайне заразную и смертельную геморрагическую лихорадку Марбурга. Образцы были исследованы в двух лабораториях и дополнительно направлены в Институт Пастера в Сенегале, где подтвердили заболевание.
Как отмечается, случай лихорадки выявлен в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые была выявлена геморрагическая лихорадка Эбола. Это первый случай лихорадки Марбурга в западной Африке. Заболевший пациент скончался.
ВОЗ указывает, что лихорадка Марбурга принадлежит семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эболой.
"Мы работаем с представителями руководства здравоохранения для быстрого реагирования, которое основывается на предыдущем опыте Гвинеи и ее экспертизе в борьбе с Эболой, которая передается тем же путем", - прокомментировала ситуацию региональный директор ВОЗ по региону Африки Матшидисо Моети.
ВОЗ направила в Гвинею 10 экспертов, которые помогают властям страны расследовать инцидент и выявить все возможные контакты заболевшего, а также оценить возможные риски и мобилизовать силы для дальнейшего реагирования.
"Также было усилено пограничное наблюдение, чтобы быстро выявить любые случаи, соседние страны предупреждены", - отметили в ВОЗ.
Вакцин или медикаментов, которые бы лечили от вируса геморрагической лихорадки Марбурга, в настоящее время не существует.
До этого вспышки и отдельные случаи заражения вирусом в Африке были выявлены в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.