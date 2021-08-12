В Гвинее зафиксировали первый случай смерти от неизлечимой лихорадки Марбург

ВОЗ направила в Гвинею 10 экспертов, которые помогают властям страны расследовать инцидент и выявить все возможные контакты заболевшего, а также оценить возможные риски и мобилизовать силы для дальнейшего реагирования.

"Также было усилено пограничное наблюдение, чтобы быстро выявить любые случаи, соседние страны предупреждены", - отметили в ВОЗ.