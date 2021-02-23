В ГУО «Ясли-сад №60 г.Бобруйска» открыта комната безопасности

В ГУО «Ясли-сад №60 г.Бобруйска» появилась комната безопасности. Для проведения обучения с воспитанниками детского сада в игровой форме есть всё необходимое. Здесь и спецтехника, и форма МЧС, причем детских размеров, и макет пожарной части, и на стене размещено одно из основополагающих правил – «5 шагов спасения», и многое другое. Имеется наглядный и дидактический материал по правилам безопасного поведения в быту, на дороге, при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Используя мультимидийное оборудование, установленное в комнате безопасности, всегда есть возможность посмотреть один из любимых обучающих мультфильмов МЧС «Волшебная книга».

- В любом учреждении образования должны быть подобные комнаты, и мы, безусловно, поддерживаем и приветствуем инициативу детского сада №60. Недавно открылась имиджевая комната МЧС в саду №84, и очень приятно, что другие учреждения дошкольного образования тоже подключаются. Это, в первую очередь, обучение детей, чтобы они знали, как себя вести в чрезвычайной ситуации, какой номер набирать, чтобы вызвать МЧС, может быть даже подсказать взрослым, как обезопасить себя, - рассказывает первый заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Павел Шерснёв.

На первом занятии с дошколятами присутствовали и спасатели. Гости вместе с ребятами вспомнили телефоны экстренных служб, прошли 5 шагов спасения и подарили дошколятам обучающие раскраски МЧС.