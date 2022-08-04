В гостях у зенитчиков побывали воспитанники военно-патриотического лагеря «Родина»

Сегодня 147 зенитный ракетный полк посетили воспитанники военно-патриотического лагеря «Родина», который собрал ребят учреждений образования Бобруйского района. Лагерь организован ГУДО «Центр творчества Бобруйского района» и базируется в 83 отдельном инженерно-аэродромном полку.

В ходе экскурсии ребята посетили комнату истории воинской части. Библиотекарь – подполковник в отставке, Богомолов Сергей Ростиславович – увлекательно рассказал о важнейших исторических событиях полка, ознакомил с артефактами и находками времен Великой Отечественной войны. После ребята смогли посетить казармы и столовую, увидеть условия жизни и быта военнослужащих. Также заместитель командира по идеологической работе полка провел агитационную беседу с юношами на предмет поступления в УО «ВА РБ», разъяснил порядок подачи документов, условия поступления и обучения, ответил на вопросы.

Кульминацией экскурсии стала презентация техники полка. Ребята

с удовольствием залазили в боевые машины, крутили руль и задавали интересующие вопросы. Завершилась экскурсия словами благодарности ребят и обещаниями в ближайшем будущем поступить на службу в полк.

Лейтенант Виктория Громова.