В гостях у Парфеновых: «Красный пищевик» и администрация Первомайского района посетили детский дом семейного типа

Дед Мороз, Снегурочка и сладкие подарки - 22 декабря в семье Парфеновых был маленький предновогодний праздник! Об этом сообщили в пресс-службе сладкой фабрики.

Детский дом семейного типа, обладателями которого в 2020-м году стала семья Парфеновых, привык к гостям. Тогда, два года назад, нас встречали счастливые родители девяти прекрасных ребят, сегодня больших и малых деток в семье Парфеновых уже четырнадцать, а пятнадцатый малыш появится на свет в 2023-м году. Традиция дарить новогодние подарки - одна из самых любимых для фабрики "Красный пищевик", поэтому в канун 2023-го года мы увиделись вновь: пересчитались, порадовались прибавлению в семействе, попили чая и вручили каждому ребенку сладости. Ну и, конечно, вместе с дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой пожелали этой дружной семье счастливого Нового года!

- Дети - самое дорогое, что может быть у человека, и в этом плане вы очень богаты - обратился директор фабрики Евгений Свирид к Татьяне Парфеновой. - Детский смех, неподдельные эмоции счастья и радости, ожидание новогоднего чуда - все это умножено на 14, и чувствуется, что в вашем доме царят радость и гармония. Пусть новый год принесет только позитив и радость. Пусть свершаются ваши мечты, пусть под крышей вашего уютного и теплого дома всегда пребудут счастье и улыбки.