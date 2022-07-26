В гостях у бобруйчан музыкальный театр “Петербургская оперетта”

«Веселая вдова» — одна из лучших оперетт композитора Франца Легара, написанная рукой мастера в расцвете сил. Здесь нашли выражение все особенности его дара, все грани его таланта: тяга к драматизму, мелодическая щедрость, тонкое музыкальное чутье, чувство эпохи в ракурсе жанра оперетты.

Вдова с миллионным состоянием, молодая и красивая, от поклонников нет отбоя — отчего же не веселиться?

И она устраивает приемы, танцует до упаду, принимает ухаживания молодых повес, но никому не отвечает взаимностью: сердце ее занято. К тому же она должна выйти замуж за соотечественника, чтобы ее состояние не уплыло за границу!..

Сколько за этим следует интриг и забавных ситуаций! Как и положено в хорошей оперетте.

Франц Легар написал множество оперетт, вальсов, сонат и различных симфонических произведений. Но мировую славу ему принесла представленная 30 декабря 1905 года оперетта «Веселая вдова».

Возрастная категория: 12+

Продолжительность: 2,15 часа с антрактом

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