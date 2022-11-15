В гостях у «Белшины»

Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Первомайского района УВД Бобруйского горисполкома для учащихся 5 класса Гимназии №2 была организована экскурсия.

Ребята вместе с инспектором посетили градообразующее предприятие нашего города ОАО «Белшина», посетили музей и демонстрационный зал предприятия, им рассказали историю создания завода, а также прошлись по цехам заводов массовых шин и сверхкрупногабаритных шин и увидели, как изготавливаются покрышки, а также посмотрели, как выглядит самое большое колесо. УВД Бобруйского горисполкома напоминает в целях стабилизации криминогенной обстановки в подростковой среде, повышения эффективности мероприятий, направленных на профилактику потребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива несовершеннолетними, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, профилактики тяжких и особо тяжких преступлений инспекторы на постоянной основе проводят профилактические мероприятия в учреждениях образования города, трудовых коллективах, а также посещают несовершеннолетних по месту жительства.

Родители, помните, что безопасность ваших детей зависит только от вас самих!

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Александра Манько