В Госавтоинспекции рассказали, где будут установлены датчики контроля скорости на этой неделе
mogilevnews 91 0
В Госавтоинспекции рассказали, где будут установлены датчики контроля скорости на этой неделе.
✔ 13 января
с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.
✔ 17 января
с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.
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