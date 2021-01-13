В Госавтоинспекции рассказали, где будут установлены датчики контроля скорости на этой неделе.

✔ 13 января

с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔ 17 января

с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.