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Профилактика

В Госавтоинспекции рассказали, где будут установлены датчики контроля скорости на этой неделе

mogilevnews 91 0

В Госавтоинспекции рассказали, где будут установлены датчики контроля скорости на этой неделе

В Госавтоинспекции рассказали, где будут установлены датчики контроля скорости на этой неделе.

✔ 13 января

с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.

✔ 17 января

с 09:00 до 18:00 - г.Бобруйск, улица Минская, в районе дома 102, скоростные ограничения - 60 км/ч.

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