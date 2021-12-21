В Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева пройдет бобруйская выставка «Искусство живого огня»

Выставка "Искусство живого огня" откроется 22 декабря в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева. Проект представят по итогам XVII Международного пленэра по керамике "Арт-Жыжаль", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Эта выставка объединяет творческую деятельность художников-керамистов и широкий круг зрителей, специалистов, любителей искусства керамики, чтобы показать высокую результативность и уровень достижений пленэрной работы в области керамики", - рассказали организаторы.

Они приглашают увидеть более 60 произведений, выполненных мастерами в разных техниках. В этом году работы художников объединены темой фольклора и мифологии в искусстве современной керамики. Пленэр организован под девизом "От традиций к современности через опыт мастерства". В него вошли 17 профессиональных художников из шести стран: Беларуси, Грузии, Молдовы, Перу, России, Украины.

"Участники продемонстрировали разнообразие технологических процессов при изготовлении керамических изделий, широкий диапазон пластических свойств глинистых материалов, рельефных, фактурных, цветовых, графических способов обработки поверхности декоративных форм и сочетание различных способов обжига", - отметили в галерее.

В белорусской народной мифологии богом подземного огня считали Жыжаля. С 2003 года в Бобруйске проходит международный пленэр по керамике "Арт-Жыжаль". За период с 2003 по 2021 годы в них приняли участие 152 художника из 27 стран.

Организаторами выступают Могилевский облисполком, Бобруйский горисполком, при содействии общественного объединения "Белорусский союз художников".

Выставка продлится по 23 января.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!