В городе прошли семинары с представителями бобруйского бизнеса

Изменения в налоговом законодательстве, которые сейчас дорабатываются и вступят в силу с 1 января 2023 года, приведут к заметной корректировке условий работы индивидуальных предпринимателей и самозанятых. С целью формирования комфортных условий ведения бизнеса, дальнейшего взаимодействия органов власти и предпринимательского сообщества Бобруйским горисполком реализуется ряд мероприятий, в том числе и по своевременному информированию и разъяснению грядущих изменений в законодательной сфере.

Так, 15 декабря в администрациях Ленинского и Первомайского районов для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории районов, провели семинары, в которых спикерами выступили представители налогового органа, городского исполнительного комитета и банка.

Были затронуты основные ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИП С 01.01.2023г., которые предусмотрены нормами уже принятого Закона Республики Беларусь от 31.12.2021 № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» и проектом Закона «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Упрощенная система налогооблажения

С 1 января 2023 г. индивидуальные предприниматели утрачивают право на применение упрощенной системы налогообложения (пункт 174 статьи 2, статья 9 Закона Республики Беларусь от 31.12.2021 N 141-З "Об изменении законов по вопросам налогообложения"). Однако для юридических лиц данное право сохраняется.

Таким образом, с 1 января 2023 г. индивидуальные предприниматели смогут применять два режима налогообложения:

- общий порядок налогообложения (предусматривает уплату подоходного налога с физических лиц);

- систему уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в порядке и на условиях, определенных в главе 33 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Единый налог с ИП и иных физических лиц

С 01.01.2023 планируется сократить виды деятельности, по которым ИП могут применять единый налог. Так, из объектов обложения единым налогом предполагается исключить к примеру следующие виды деятельности: техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, услуги по восстановлению резиновых шин и покрышек, услуги по диагностированию транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуги по нанесению татуировки, нательной живописи, перманентного макияжа, услуги по пирсингу; деятельность грузового речного транспорта и грузового автомобильного транспорта, деятельность по перегону, перевозке, доставке из-за границы (за границу) автомототранспортных средств и др. Согласно проекту закона ставки единого налога предполагается увеличить от 1,5 до 3 раз по разным видам деятельности.

Подоходный налог с ИП

В настоящее время при определении налоговой базы подоходного налога индивидуальные предприниматели, нотариусы вместо документально подтвержденных и фактически понесенных ими расходов вправе определить и применить расходы по нормативу в размере 20 % от суммы доходов, полученных от осуществления ими предпринимательской, нотариальной деятельности.

Размер налоговых изъятий в таких ситуациях у данной категории плательщиков составляет 12,8 процента, что меньше основной ставки подоходного налога, в том числе применяемой налоговыми агентами, в отношении доходов физических лиц, а также существенно ниже ставки налога на прибыль.

Кроме того, при применении налога на профессиональный доход, который вводится с 1 января 2023 г. налоговая ставка при осуществлении операций с белорусскими субъектами хозяйствования в отношении полученных доходов, превысивших установленный критерий, составит 20 процентов. В целях выравнивания налоговой нагрузки между субъектами хозяйствования (организациями, индивидуальными предпринимателями и «самозанятыми») предлагается увеличить с 16 до 20 процентов размер ставки подоходного налога, которая будет применяться с 1 января 2023 г. в отношении доходов, получаемых индивидуальными предпринимателями, нотариусами от осуществления предпринимательской и нотариальной деятельности.

Налог на профессиональный доход

1 января 2023 года для физических лиц вводится дополнительный особый режим налогообложения «Налог на профессиональный доход».

Переход на данный режим налогообложения осуществляется добровольно.

К преимуществам данного режима относятся:

- простота начала применения: достаточно установить и зарегистрироваться в мобильном приложении «Налог на профессиональный доход»;

- выгодные налоговые ставки (10 процентов и 20 процентов, а для получателей пенсии – фактически 4 процента и 8 процентов);

- не нужно представлять налоговые отчеты и декларации, учет полученных доходов ведется посредством формируемых чеков в приложении «Налог на профессиональный доход»;

- налог начисляется налоговым органом, а предварительная его сумма рассчитывается автоматически в приложении.

Перечень видов деятельности, осуществляемых плательщиками налога на профессиональный доход, определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.12.2022 № 851 «О перечне видов деятельности».

Ставки налога установлены в размере 10 процентов независимо от размера полученной выручки при работе с физическими лицами и иностранными юридическими лицами. При работе с белорусскими субъектами хозяйствования – 10 процентов при сумме полученного дохода не более 60 000 рублей и 20 процентов с суммы превышения указанного размера (то есть, если доход составил 75 000 рублей, то 60 000 рублей будет облагаться по ставке 10 процентов, а 15 000 рублей – по ставке 20 процентов).

Для применения налога на профессиональный доход физическое лицо обязано использовать цифровую платформу – приложение «Налог на профессиональный доход» («Профдоход») (программное обеспечение Министерства по налогам и сборам) с использованием смартфона или компьютера (включая планшетный), подключенного к сети Интернет.

Представители Беларусбанка рассказали о кредитной поддержке со своей стороны представителей бизнеса. Предприниматели задали в общем и частном порядке вопросы спикерам семинара. К слову, в Министерстве по налогам и сборам полагают, что особым режимом налогообложения воспользуются приблизительно 100 тысяч человек. В настоящий момент в Беларуси насчитывается около 40 тысяч самозанятых (в Бобруйске, напомним, более 5000 индивидуальных предпринимателей и порядка 2500 самозанятых), которые являются потенциальными пользователями приложения «Налог на профессиональный доход».

Фото Анастасии Кастрицы, Александра Анташкевича