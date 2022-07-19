В городе пройдет открытый аукцион

Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о проведении 28 июля 2022 г. повторного открытого аукциона по продаже капитального строения по ул. Бахарова, 112А (здание амбулатории), находящегося в стадии реконструкции, и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества.

Организатор аукциона: комитет «Могилевоблимущество», г. Могилев, ул. Первомайская, 62, тел. 8(0222)747750, 746702, 747003.

Продавец: учреждение здравоохранения «Бобруйская центральная больница».

Начальная цена продажи снижена на 50% – 359 556,37 руб.

Размер задатка − 71 900,00 руб.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 104, 103. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 26 июля 2022 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Контактная информация по телефонам: 8 (029) 6392792, 8 (0225) 680034, 8 (0225) 680033

Следующим лотом повторного открытого аукциона по продаже капитальных строений стало строение по ул. Комарова, 1А и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества.

Организатор аукциона: комитет «Могилевоблимущество», г. Могилев, ул. Первомайская, 62, тел. 8(0222)747750, 746702, 747003.

Продавец: учреждение здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 1».

Начальная цена продажи снижена на 50% – 89 639,60 руб.

Размер задатка – 17 900,00 руб.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 104, 103. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 26 июля 2022 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Контактная информация по телефонам: 8 (0225) 70 81 04, 70 83 09, 680034, 680033.

А 2 августа 2022 г. пройдет повторный открытый аукцион по продаже изолированного помещения по ул. Ульяновской, 21 (кафе).

Организатор аукциона: филиал «Бобруйский региональный инновационный центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист», Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 13, каб.414, 8 (0225) 436372, 8(029) 1282151.

Продавец: Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска».

Начальная цена продажи снижена на 50% – 113 107,31 руб.

Размер задатка – 11 300,00 руб.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул.Войкова, 20, кабинет организатора. Последний день приема заявлений и внесения задатка 1 августа 2022 г. до 13-00.

Контактная информация по телефонам: 8(0225) 789866, 680034, 680033.