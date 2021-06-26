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В городе проходит благотворительная акция “Запрашаем смачна есцi!” с дегустацией блюд предприятий Бобруйска и городов-побратимов

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В городе проходит благотворительная акция “Запрашаем смачна есцi!” с дегустацией блюд предприятий Бобруйска и городов-побратимов

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