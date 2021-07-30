В городе начал работу школьный базар

Традиционно школьный базар разместился на ул. Социалистической (от К. Маркса до Дзержинского, на пешеходной зоне), приобрести товары к новому учебному году можно также возле магазина "Универмаг". Торговые ряды на ул Социалистической будут работать ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 16.00. Возле "Универмага" - ежедневно с 10.00 до 17.00 На школьном базаре можно купить канцелярские товары, одежду и обувь для школьника, рюкзаки и многое другое.