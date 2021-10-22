В Горках двое рабочих с предприятия похитили электродвигатели на общую сумму в 1900 рублей. Сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В Горецкий РОВД обратился руководитель одной из строительных организаций города. Он пояснил, что с территории предприятия похищены два электродвигателя. Сумма ущерба составила почти 1 900 рублей.

18 октября оперативники БЭП установили и задержали подозреваемых – ими оказались двое рабочих этого же предприятия. Похищенные электродвигатели они хранили в гараже одного из них, намереваясь впоследствии продать.

Похищенные электродвигатели изъяты и возвращены строительной организации.

По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело.