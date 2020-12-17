В горисполкоме прошла онлайн-встреча по торгово-экономическому сотрудничеству между Бобруйском и Смоленской областью

В обсуждении приняли участие: глава администрации Первомайского района г. Бобруйска Виталий Власевич, генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области» Максим Астапенков, руководители и представители ЧПУП «Аврорапласт», АО «Вяземский завод полимерных продуктов», ОАО «ЭковерПРО», ООО «РусСмолПродукт», ОАО «БЗТДиА», ОО «НП Рубикон-Инновация», ОАО «ФанДОК», ООО «Ред холт».

С приветственным словом от горисполкома к участникам онлайн-встречи обратился глава администрации Первомайского района Виталий Власевич:

– Позвольте мне от имени руководства Бобруйска поприветствовать всех участников бизнес-встречи, организованной при поддержке Могилевского агентства регионального развития и Центра поддержки экспорта Смоленской области. Наш город имеет большой опыт сотрудничества с регионами Российской Федерации. Наше взаимодействие охватывает различные сферы: это спорт и туризм, культура, образование. Основой взаимодействия является экономическое сотрудничество.

Виталий Эдуардович отметил, что регионы Российской Федерации – ключевые партнеры субъектов хозяйствования города на восточном векторе. Товарооборот организаций Бобруйска с регионами России составляет порядка 270 миллионов долларов, что формирует более 60% общего объема товарооборота. Цель диалоговой онлайн-площадки: использование дополнительных возможностей наращивания экономического потенциала, расширение номенклатуры товаров в регионах продукцией наших производителей. Было отмечено, что Бобруйск обладает большим потенциалом: в городе осуществляют деятельность более 30 крупных промышленных предприятий, производящих от сверх крупногабаритных шин и сельхозтехники до товаров народного потребления и продуктов питания.

В рамках онлайн-встречи были обозначены новые перспективные направления для экономического взаимодействия.