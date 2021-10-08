В Горецком районе состоятся торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине битвы под Ленино

В Горецком районе 12 октября состоятся торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине битвы под Ленино.

Представители областной и районных органов власти, общественность, а также участники польской делегации возложат венки и цветы к могилам советских и польских воинов, посетят музей советско-польского военного содружества. Здесь же состоится митинг.

Запланирована церемония перезахоронения останков советских воинов на могиле Неизвестного Солдата.

12 октября 1943 года у белорусского поселка Ленино в свой первый бой с фашистами плечом к плечу с бойцами Красной армии вступили воины созданной на территории СССР Первой польской дивизии пехоты имени Тадеуша Костюшко под командованием генерала Зигмунда Берлинга. Общая численность польских соединений составляла около 12 тыс. человек. Битва под Ленино стала символом советско-польского боевого братства, рожденного в борьбе с общим врагом.

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