В Горбацевичах горел сарай
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25 января в 16.38 поступило сообщение спасателям о пожаре сарая в деревне Горбацевичи Бобруйского района.
По прибытию подразделений МЧС пламя уже полностью охватило хозяйственную постройку. Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого полностью уничтожен сарай.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара незамедлительно покидайте помещение, отойдите на безопасное расстояние и звоните в МЧС по телефонам 101 или 112.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
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