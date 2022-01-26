В Горбацевичах горел сарай

25 января в 16.38 поступило сообщение спасателям о пожаре сарая в деревне Горбацевичи Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС пламя уже полностью охватило хозяйственную постройку. Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого полностью уничтожен сарай.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара незамедлительно покидайте помещение, отойдите на безопасное расстояние и звоните в МЧС по телефонам 101 или 112.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС