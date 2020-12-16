В «Google Фото» появились «кинематографические» снимки и новые коллажи

Компания Google выпустила очередное обновление мобильного приложения «Фото». Главным улучшением стала автоматическая функция «кинематографических снимков». Она позволяет оживить обычные кадры из «воспоминаний» при помощи оригинального 3D-эффекта.

«Кинематографические фото»

Снимок с этим эффектом будет выглядеть более объёмным, а за счёт плавного приближения переднего плана пользователь сможет вновь пережить те эмоции, что были в момент съёмки, уверены разработчики. Для этого эффекта используется машинное обучение, позволяющее прогнозировать глубину резкости изображения и создавать трёхмерное представление всей сцены.

Поделиться такими «кинематографическими фото» с близкими можно будет всего в несколько нажатий. Файл будет отправлен в формате короткого видео.

Новые коллажи

Также с обновлением в «Google Фото» появятся новые коллажи с художественным оформлением макетов. Они будут заполняться кадрами и стилизоваться автоматически с учётом цветов на снимках. Алгоритмы подберут не только оттенки для рамок, к примеру, но и шрифты, если в макете предусмотрены надписи.

Улучшение «воспоминаний»

Функция «Воспоминания» с обновлением приложения будет лучше определять самых близких для пользователя людей, чтобы чаще показывать моменты из прошлого с ними. Также вскоре система научится предлагать воспоминания о ваших любимых вещах и занятиях, например, о созерцании закатов, походах или даже выпечке.

Сейчас все новые функции доступны лишь для части пользователей «Google Фото». Обновление будет накатываться постепенно в течение ближайших дней или недель.

lifehacker.ru