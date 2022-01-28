В Гомеле пройдут две выставки юных творцов из Бобруйска

Проект включает две выставки: графики «Мифы и предубеждения» и кукол, которая и носит объединяющее название «Тепло детских рук». Он разместится в картинной галерея Г.Х. Ващенко.

Выставка графических работ представляет творчество учащихся художественной студии «Да Винчи» и воспитанников семейных детских домов Рубан, Варичевы, Карахановы, Парфеновы, которые проживают в Бобруйске (педагог — Екатерина Витковская). Юные художники обращаются к различным темам из славянской мифологии и многовековых легенд из культуры разных стран и народов. Немалая часть связана с белорусской культурой, историей и мифологией.

Очень эффектные экспонаты второй выставки (не только куклы, антикварные и ручной работы, но и мишки Тедди и их друзья) изготовлены воспитанниками тех же семейных домов под руководством педагога Натальи Ковалевой. Выставка будет дополнена работами самой наставницы и мастерицы. Она уже известна гомельчанам. В прошлом году Наталья Ковалева представляла в областном центре свою персональную выставку кукол под названием «Морозко».

Открытие мероприятия запланировано на 4 февраля.

по материалам СБ