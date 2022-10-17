В Глусском районе заблудившаяся пенсионерка провела в лесу 4 ночи. Спасатели нашли женщину сегодня утром, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о потерявшейся 79-летней местной жительнице спасателям поступило 13 октября в 22.30. Женщина ушла в лесной массив вблизи д.Поблин, мобильного телефона у нее с собой не было.

Жительница этой деревни пошла в лес за грибами утром 13 октября, однако с наступлением сумерек так домой и не вернулась. Тревогу забила дочь пенсионерки.

Для проведения поисков были задействованы спасатели, работники милиции, лесхоза, волонтеры, местные жители. С каждым днем надежда на спасение таяла. 3 дня и 4 ночи провела женщина в лесу. Сегодня ее обнаружили в поле между деревнями Поблин и Розлевичи. Она набрела на кукурузное поле, зерна кукурузы служили ей пищей.

Женщина находилась в сознании, но совсем обессилела и только просила пить. Спасатели незамедлительно передали пострадавшую медикам. Пенсионерка госпитализирована.